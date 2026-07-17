Aguiar Branco: é "saudável" que a revisão constitucional inclua partidos de esquerda

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, defende que uma eventual revisão constitucional deve procurar reunir o maior consenso político possível e considera mesmo que seria "saudável" que o PS fosse incluido.

Em entrevista à Renascença, durante o programa São Bento à Sexta, Aguiar Branco evita interferir nas opções estratégicas do PSD, mas deixa uma indicação clara: quanto mais abrangente for o processo, melhor.

"Acho que é sempre saudável que uma revisão constitucional tenha a abrangência maior que é possível ter", afirma quando questionado se o PS deve ser incluído

Para o presidente da Assembleia da República, uma revisão da Constituição deve procurar "refletir as sensibilidades políticas e sociais do seu tempo" e ganha mais legitimidade se tiver uma participação alargada.

Questionado sobre as críticas lançadas por PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda depois de PSD e Chega terem acordado adiar o arranque da comissão eventual para a revisão constitucional, Aguiar-Branco garante que apenas atuou de acordo com critérios de "bom senso" institucional.

Aguiar Branco argumenta que não iria pronunciar-se sobre algo que ainda vai sofrer alterações: "Não me pronunciei sobre um projeto que ainda vai ser alterado" e sublinha que só depois de existir uma proposta definitiva é que fará a sua apreciação formal.