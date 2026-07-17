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Ministério da Educação

Fernando Alexandre não se demite "enquanto tiver a confiança" do primeiro-ministro

17 jul, 2026 - 21:29 • Ricardo Vieira

Ministro da Educação acredita que a segunda fase dos exames nacionais do secundário “vai correr bem”, depois dos problemas na primeira. "Há pedidos de demissão que são quase o reconhecimento do meu trabalho", afirma.

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O ministro da Educação, Fernando Alexandre, não se demite e acredita que a segunda fase de exames nacionais do ensino secundário vai correr bem.

No dia em que as notas dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos começaram a ser enviados para as escolas de todo o país, Fernando Alexandre afirma, em entrevista à SIC, que “num processo novo há problemas que surge e nós encontrámos soluções”.

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Questionado sobre os pedidos de demissão do PS e da Fenprof, Fernando Alexandre diz que são quase medalhas pelo trabalho desenvolvido.

“O PS, acho que é a terceira vez que eles pedem a minha demissão. A Fenprof pede desde o início. Há pedidos de demissão que me fazem que são quase o reconhecimento do meu trabalho.”

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O ministro da Educação não tenciona atirar a toalha ao chão, mas diz que o seu cargo “está sempre nas mãos do primeiro-ministro”, Luís Montenegro.

Enquanto eu tiver a confiança dele e sentir que tenho condições…”, salientou Fernando Alexandre, o ministro sobre pressão devido aos problemas e atrasos no processo de correção dos exames nacionais do secundário.

Nesta entrevista à SIC Notícias, o governante acredita que a segunda fase dos exames nacionais “vai correr bem”.

"Quando estamos a implementar algo, vamos fazer tudo para que corra bem. Quando se está a liderar algo não se pode dizer à sua equipa: ‘se isto falhar…’. Não. Nós vamos ganhar. Nós vamos fazer isto, pode ter a certeza.”

Fernando Alexandre considera que “não há reforma mais importante do que a reforma do sistema educativo”.

“É uma reforma que afeta milhões de portugueses no presente e no futuro. Temos uma margem enorme para melhorar o sistema educativo e não o conseguimos fazer se não fizermos a reforma orgânica, se não mudarmos os sistemas de informação. E a partir daí, com essa nova estrutura, vamos poder ter currículos muito mais estimulantes e é com isso que vamos concentrar a discussão naquilo que importa: a qualidade do sistema educativo”, concluiu o ministro da Educação.

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