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Pressão sobre o ministro da Administração Interna
Governo não comenta e diz não ter conhecimento de "investigação" sobre Luís Neves
17 jul, 2026 - 15:33 • Tomás Anjinho Chagas
Ministro da Presidência não quis comentar a nova polémica a atingir o ministro da Administração Interna, que permitiu que um atrelado apreendido numa operação de combate ao tráfico de droga fosse transportado pelo empreiteiro que fez obras em casa de Luís Neves. Leitão Amaro lembra que Montenegro falou do caso esta quinta-feira no Parlamento e vinca que o mandato do Governo é para quatro anos.
O Governo mantém o silêncio sobre o mais recente capítulo do caso que atinge o ministro da Administração Interna.
Durante a conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, assegurou que o tema não foi discutido entre os membros do Governo e, por isso, não quis comentar o caso.
"Não passaram 24 horas desde que o primeiro-ministro falou do tema no Parlamento", argumentou o ministro, rejeitando a ideia sobre o silêncio do Governo.
Questionado sobre se o caso pode afetar a imagem da Polícia Judiciária, António Leitão Amaro acredita que os portugueses "acreditam" na instituição.
O ministro diz até que não conhece as investigações em torno de Luís Neves: "Eu não tenho nenhuma informação que me permita comentar isso, nem tenho informação que exista uma investigação sobre a ação do ministro", ficando subentendido que a investigação recai sobre o empreiteiro, e não sobre o ministro da Administração Interna.
O ministro da Presidência fez ainda questão de sublinhar que o Governo tem um mandato quatro anos, depois de ser questionado sobre o impacto deste caso e dos problemas nos exames na imagem do Executivo da AD.
Esta quinta-feira à noite uma investigação do jornal Sol e da TVI revelou que um atrelado apreendido em 2024 durante uma operação de combate ao tráfico de droga desapareceu em 2025, e que hoje se sabe que foi levado pelo empreiteiro (com autorização de Luís Neves) que está a realizar as obras em casa do ministro da Administração Interna e que colocou Luís Neves debaixo de fogo.
Segundo a estação televisiva, terá sido Luís Neves, na altura diretor nacional da PJ, a permitir a saída do atrelado.
Entretanto, o atrelado já foi recuperado pela Polícia Judiciária, que está a investigar o caso. O Ministério Público também abriu um processo.
[artigo atualizado às 16h42]
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