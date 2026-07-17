Governo não comenta e diz não ter conhecimento de "investigação" sobre Luís Neves

O Governo mantém o silêncio sobre o mais recente capítulo do caso que atinge o ministro da Administração Interna.

Durante a conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, assegurou que o tema não foi discutido entre os membros do Governo e, por isso, não quis comentar o caso.

"Não passaram 24 horas desde que o primeiro-ministro falou do tema no Parlamento", argumentou o ministro, rejeitando a ideia sobre o silêncio do Governo.

Questionado sobre se o caso pode afetar a imagem da Polícia Judiciária, António Leitão Amaro acredita que os portugueses "acreditam" na instituição.

O ministro diz até que não conhece as investigações em torno de Luís Neves: "Eu não tenho nenhuma informação que me permita comentar isso, nem tenho informação que exista uma investigação sobre a ação do ministro", ficando subentendido que a investigação recai sobre o empreiteiro, e não sobre o ministro da Administração Interna.

O ministro da Presidência fez ainda questão de sublinhar que o Governo tem um mandato quatro anos, depois de ser questionado sobre o impacto deste caso e dos problemas nos exames na imagem do Executivo da AD.

Esta quinta-feira à noite uma investigação do jornal Sol e da TVI revelou que um atrelado apreendido em 2024 durante uma operação de combate ao tráfico de droga desapareceu em 2025, e que hoje se sabe que foi levado pelo empreiteiro (com autorização de Luís Neves) que está a realizar as obras em casa do ministro da Administração Interna e que colocou Luís Neves debaixo de fogo.

Segundo a estação televisiva, terá sido Luís Neves, na altura diretor nacional da PJ, a permitir a saída do atrelado.

Entretanto, o atrelado já foi recuperado pela Polícia Judiciária, que está a investigar o caso. O Ministério Público também abriu um processo.

[artigo atualizado às 16h42]