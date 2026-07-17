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Ministro garante que exames estão todos corrigidos e prontos a seguir para as escolas

17 jul, 2026 - 10:02 • Manuela Pires

Declarações do Ministro da Educação à entrada para o Debate de Urgência pedido pelo PCP.

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ministro Fernando Alexandre

O Ministro da Educação afirmou esta manhã que o Júri Nacional de Exames já concluiu a correção de todas as provas nacionais que agora podem seguir para as escolas de todo o país.

Numa curta declaração feita aos jornalistas antes de entrar no hemiciclo da Assembleia da República para o Debate de Urgência sobre este processo de digitalização e correção dos exames nacionais, Fernando Alexandre disse que não há razões para que as notas não sejam afixadas.

"Para informar que o Júri Nacional de Exames tem todas as classificações prontas para distribuir às escolas, por isso eu não antecipo razão nenhuma para que hoje não sejam publicadas todas as notas de todos os exames nacionais" disse o ministro da educação.


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