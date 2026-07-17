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Ministro garante que notas de exames vão ser publicadas esta sexta-feira

17 jul, 2026 - 10:02 • Manuela Pires , João Malheiro

Fernando Alexandre diz que o júri nacional já tem concluídas todas as notas e que não há motivos "para que não saiam hoje".

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ministro Fernando Alexandre

O ministro da Educação garante que as notas de exames vão sair esta sexta-feira.

Em breve declarações aos jornalistas, antes de entrar no hemiciclo da Assembleia da República para um debate com os deputados sobre a demora na correção das provas finais da primeira fase, Fernando Alexandre reiterou o prazo que tinha apontado.

O governante afirma que o júri nacional já tem concluídas todas as notas e que não há motivos "para que não saiam hoje".

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