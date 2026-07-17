"Nenhum aluno pode ficar prejudicado pelos erros". Seguro quer "segunda fase sem nenhum problema"

O Presidente da República, António José Seguro, espera que nenhum aluno seja prejudicado e quer uma segunda fase de exames nacionais do ensino secundário "sem nenhum problema".

A mensagem ao Governo e ao Ministério da Educação foi deixada no dia em que as notas começaram a chegar às escolas de todo o país, após os problemas na correção das provas do 11.º e 12.º anos.

Em declarações aos jornalistas na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, Seguro dirigiu "uma palavra de compreensão e de solidariedade para as famílias, para os alunos e para os professores".

O chefe de Estado disse esperar que "rapidamente se estabeleça uma relação de confiança com o processo de avaliação".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"A minha preocupação é que todos os que têm responsabilidade no processo possam contribuir para que rapidamente os problemas desapareçam e sobretudo os alunos e as famílias tenham acesso à classificação dos exames e das provas que prestaram. É muito importante que isso aconteça, e que nenhum aluno fique prejudicado pelos erros que ocorreram", afirmou, referindo também que "é importante que a segunda fase, que vai começar na próxima semana, ocorra sem nenhum problema".



As pautas com as notas dos exames do 11.º e 12.ª ano começaram a chegar às escolas esta sexta-feira ao início da noite. Alguns alunos podem não conhecer já a nota devido aos problemas de correção.

A informação foi avançada pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), em comunicado. As notas serão enviadas para as escolas através de uma plataforma eletrónica.

