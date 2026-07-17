Operador do teleponto de Trump investigado por ganhar mais de 100 mil dólares com apostas

A Kalshi identificou atividade suspeita a partir da conta de Gabriel Perez e encaminhou o caso ao regulador dos mercados norte-americano, que está agora em negociações com o funcionário de Trump para resolver o caso. Segundo fontes do processo à ABC , Perez terá ganhado mais de 100 mil dólares (87 mil euros) com mais de uma dúzia de discursos de Trump , incluindo o do Estado da União.

O caso de Gabriel Perez , que trabalha com Trump na Casa Branca desde 2016, foi sinalizado pela Kalshi , uma das mais conhecidas plataformas de mercados de previsão — semelhante ao Polymarket , que foi bloqueado em Portugal.

O operador de teleponto do presidente dos Estados Unidos está a ser investigado pelo uso de informação privilegiadas para realizar apostas em mercados de previsão, ganhando mais de 100 mil dólares a partir dos discursos de Donald Trump .

A própria Casa Branca esclareceu esta quinta-feira que Gabriel Perez foi colocado em licença não remunerada. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, admitiu que falou com o presidente dos Estados Unidos sobre o tema e que Trump considerou a situação uma "vergonha".



Entre as apostas estão mais de uma dúzia de discursos de Trump ao longo de três meses, que incluem um discurso em horário nobre em dezembro, um discurso em janeiro no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, e as declarações de Trump em março durante uma cerimónia de entrega da Medalha de Honra.

A ABC descreve Gabriel Perez como um dos assessores mais próximos de Trump, responsável por rever quase todos os discursos preparados pelo presidente norte-americano.

Como Trump frequentemente se desvia dos seus discursos preparados, investigadores descobriram situações em que o operador do teleponto desistia de apostas enquanto Trump falava, por perceber que o presidente estava a omitir parte do texto que incluía uma palavra que ele tinha apostado que seria mencionada.