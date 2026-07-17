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Exames nacionais

Seguro: "Que nenhum aluno fique prejudicado pelos erros que ocorreram"

17 jul, 2026 - 21:35 • Lusa

Presidente da República considera "importante" que a segunda fase de exames nacionais decorra sem problemas, ao contrário do que aconteceu na primeira.

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O Presidente da República afirmou esta sexta-feira que o processo de classificação dos exames nacionais do ensino secundário "não correu bem" e que é importante que nenhum aluno fique prejudicado e que a segunda fase ocorra sem problemas.

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António José Seguro, que respondia a perguntas dos jornalistas na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, dirigiu "uma palavra de compreensão e de solidariedade para as famílias, para os alunos e para os professores", e disse esperar que "rapidamente se estabeleça uma relação de confiança com o processo de avaliação".

"A minha preocupação é que todos os que têm responsabilidade no processo possam contribuir para que rapidamente os problemas desapareçam e sobretudo os alunos e as famílias tenham acesso à classificação dos exames e das provas que prestaram. É muito importante que isso aconteça, e que nenhum aluno fique prejudicado pelos erros que ocorreram", afirmou, referindo também que "é importante que a segunda fase, que vai começar na próxima semana, ocorra sem nenhum problema".

As pautas com as notas dos exames do 11.º e 12.ª ano começaram a chegar às escolas esta sexta-feira ao início da noite. Alguns alunos podem não conhecer já a nota devido aos problemas de correção.

A informação foi avançada pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), em comunicado. As notas serão enviadas para as escolas através de uma plataforma eletrónica.

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