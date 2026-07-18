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Atrelado de amigo de Luís Neves continha químicos para produzir droga

18 jul, 2026 - 08:19 • Marisa Gonçalves , João Malheiro

A autorização para fazer deslocar o atrelado aconteceu fora do conhecimento da direção da PJ que combate o tráfico de droga.

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O atrelado na posse do empreiteiro amigo de Luís Neves continha químicos para produzir droga.

É o que avançam os jornais "Público" e "Correio da Manhã" este sábado, apontando que, além do atrelado vindo do parque de veículos apreendidos do Seixal, no âmbito de uma megaoperação de combate ao fabrico de droga, o empreiteiro amigo do ministro da Administração Interna tinha na sua posse bidões com químicos, incluindo acetona, destinados a processar cocaína.

Não se encontravam dentro do veículo, mas armazenados nas instalações da empresa.

Uma das versões que chegou à investigação indica que foi João Carvalho quem se ofereceu para levar o atrelado. A Políca Judiciária (PJ) já abriu um inquérito para esclarecer as circunstâncias em que o atrelado foi parar às instalações do empreiteiro.

O "Correio da Manhã" adianta que a autorização para fazer deslocar atrelado aconteceu fora do conhecimento da direção que combate o tráfico de droga.

Já o "Jornal de Notícias" escreve que foi a própria PJ que retirou o atrelado das instalações da Marinha no Seixal e o o escoltou até à firma do amigo de Luis Neves em Barcelos.

Esta sexta-feira, o Presidente da República não se quis estender sobre o caso que envolve o ministro da Administração Interna, garantindo que está muito atento e que falará no momento certo e no local adequado.

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