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BE exige explicações urgentes de Luís Neves sobre relações com empreiteiro

18 jul, 2026 - 19:54 • Lusa

Fabian Figueiredo quer esclarecimentos urgentes do ministro da Administração Interna e diz que Fernando Alexandre "já não tem credibilidade".

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O Bloco de Esquerda exigiu que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, esclareça ainda este sábado as suas ligações a um empreiteiro que tinha na sua posse um reboque apreendido numa operação de combate ao tráfico de droga, considerando que o caso levanta "a mais profunda perplexidade".

Em declarações à Lusa, o deputado Fabian Figueiredo afirmou que é incompreensível que um reboque apreendido numa investigação que desmantelou "o maior laboratório até hoje" de produção de droga em Portugal tenha acabado nas mãos de um empreiteiro próximo do ministro.

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O bloquista salientou ainda que, no mesmo reboque, foram encontrados bidões com químicos utilizados no processamento de droga, defendendo que o caso exige "um esclarecimento cabal, urgente".

Recordando que Luís Neves admitiu na semana passada que hoje faria "muitas coisas diferentes" relativamente a este processo, Fabian Figueiredo considerou que o país tem o direito de conhecer o alcance dessa afirmação.

"Como é que um reboque apreendido numa operação de combate ao tráfico de droga acaba nas mãos de um empreiteiro e, sobretudo, como é que químicos usados para o processamento de drogas acabam num armazém desse mesmo empreiteiro?", questionou, acrescentando que o caso "parece sair de um filme", mas resulta de factos relatados pela imprensa.

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O dirigente do BE dirigiu também críticas ao ministro da Educação, Fernando Alexandre, defendendo que "só resta a demissão" depois dos problemas registados na divulgação das classificações dos exames nacionais.

Para Fabian Figueiredo, o ministro "já tinha perdido toda a credibilidade e toda a autoridade política", considerando que os acontecimentos das últimas horas agravaram a crise. Por isso, defendeu que Fernando Alexandre deve apresentar-se na comissão parlamentar de inquérito "na qualidade de ex-ministro da Educação".

O Bloco reafirmou ainda a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o que falhou no processo dos exames nacionais.

Segundo o deputado, "pela primeira vez, o sistema de entrada no ensino superior colapsou", acusando o ministro de ter ignorado todos os avisos e de "desmantelar o Ministério da Educação".

Fabian Figueiredo apelou ainda a Fernando Alexandre para que garanta que nenhum estudante será prejudicado pelas classificações suspensas e que as datas da segunda fase dos exames sejam adaptadas.

"Temos uma parte dos alunos com notas e outra parte dos alunos sem notas. Isto nunca aconteceu, nem sequer durante a pandemia", concluiu.

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