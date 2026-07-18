BE exige explicações urgentes de Luís Neves sobre relações com empreiteiro

O Bloco de Esquerda exigiu que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, esclareça ainda este sábado as suas ligações a um empreiteiro que tinha na sua posse um reboque apreendido numa operação de combate ao tráfico de droga, considerando que o caso levanta "a mais profunda perplexidade".

Em declarações à Lusa, o deputado Fabian Figueiredo afirmou que é incompreensível que um reboque apreendido numa investigação que desmantelou "o maior laboratório até hoje" de produção de droga em Portugal tenha acabado nas mãos de um empreiteiro próximo do ministro.

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O bloquista salientou ainda que, no mesmo reboque, foram encontrados bidões com químicos utilizados no processamento de droga, defendendo que o caso exige "um esclarecimento cabal, urgente".

Recordando que Luís Neves admitiu na semana passada que hoje faria "muitas coisas diferentes" relativamente a este processo, Fabian Figueiredo considerou que o país tem o direito de conhecer o alcance dessa afirmação.

"Como é que um reboque apreendido numa operação de combate ao tráfico de droga acaba nas mãos de um empreiteiro e, sobretudo, como é que químicos usados para o processamento de drogas acabam num armazém desse mesmo empreiteiro?", questionou, acrescentando que o caso "parece sair de um filme", mas resulta de factos relatados pela imprensa.