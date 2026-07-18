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BE exige explicações urgentes de Luís Neves sobre relações com empreiteiro
18 jul, 2026 - 19:54 • Lusa
Fabian Figueiredo quer esclarecimentos urgentes do ministro da Administração Interna e diz que Fernando Alexandre "já não tem credibilidade".
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O dirigente do BE dirigiu também críticas ao ministro da Educação, Fernando Alexandre, defendendo que "só resta a demissão" depois dos problemas registados na divulgação das classificações dos exames nacionais.
Para Fabian Figueiredo, o ministro "já tinha perdido toda a credibilidade e toda a autoridade política", considerando que os acontecimentos das últimas horas agravaram a crise. Por isso, defendeu que Fernando Alexandre deve apresentar-se na comissão parlamentar de inquérito "na qualidade de ex-ministro da Educação".
O Bloco reafirmou ainda a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o que falhou no processo dos exames nacionais.
Segundo o deputado, "pela primeira vez, o sistema de entrada no ensino superior colapsou", acusando o ministro de ter ignorado todos os avisos e de "desmantelar o Ministério da Educação".
Fabian Figueiredo apelou ainda a Fernando Alexandre para que garanta que nenhum estudante será prejudicado pelas classificações suspensas e que as datas da segunda fase dos exames sejam adaptadas.
"Temos uma parte dos alunos com notas e outra parte dos alunos sem notas. Isto nunca aconteceu, nem sequer durante a pandemia", concluiu.
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