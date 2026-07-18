Exames. Carneiro quer saber quantos alunos têm notas suspensas

O secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, instou este sábado o primeiro-ministro a revelar quantos alunos estão com as classificações suspensas e a garantir que ninguém será prejudicado na candidatura ao ensino superior.

Em declarações aos jornalistas em Fafe, no distrito de Braga, à entrada para um encontro com autarcas e jovens do concelho, Carneiro referiu que, segundo informações que lhe têm sido reportadas, "podem ser alguns milhares" os alunos que estão com a nota suspensa.

"O primeiro-ministro, neste momento, tem de responder a esta pergunta que eu lhe estou a fazer hoje: quantos alunos é que estão, neste momento, com as classificações suspensas e o que é que vai fazer para garantir que nenhum destes alunos é prejudicado na candidatura ao ensino superior", apontou.

Segundo José Luís Carneiro, poderão estar na calha "momentos ainda mais críticos do que aqueles que se viveram até hoje" no processo da correção dos exames.

"Há ainda muitas situações de muita dificuldade que poderão vir a seguir, que têm a ver com o número de alunos que vai pedir revisão de prova, o que significa que, se esse número for um número muito elevado, poderemos vir a viver momentos ainda mais críticos do que aqueles que se viveram até agora", sublinhou.

O líder do PS voltou a acusar o ministro da Educação de não assumir as suas responsabilidades e considerou que Fernando Alexandre "deixou de ser" ministro.

"Um ministro que não assuma as suas responsabilidades, deixa de ser ministro, mesmo que lá esteja. Mesmo que esteja com o papel de ministro, deixou de o ser porque não assume as responsabilidades que lhe foram confiadas quando assumiu a sua posse. Porque quando assume a sua posse, faz um juramento. Quando alguém não cumpre esse juramento, já não está a cumprir", vincou.

Perante a "desresponsabilização" do ministro da Educação, José Luís Carneiro considera que o primeiro-ministro é o culpado "por se ter avançado de forma imprudente para este processo".

"E é o primeiro-ministro que tem de dizer se quer manter os ministros que não assumem responsabilidades. Já tínhamos uma, que era a ministra da Saúde, agora temos também um, que é o da Educação, que não assume as suas responsabilidades", disse ainda.