- Noticiário das 20h
- 18 jul, 2026
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Exames: PCP culpa Montenegro e critica falta de coragem do ministro da Educação "na bronca"
18 jul, 2026 - 19:14 • Lusa
Líder comunista diz que a crise dos exames continua por resolver e acusa Luís Montenegro de partilhar a responsabilidade política.
O secretário-geral do PCP responsabilizou o primeiro-ministro pelos problemas nos exames nacionais, considerando que a situação continua por resolver e que "milhares de estudantes" ainda têm as notas suspensas.
O secretário-geral do PCP estendeu ainda as responsabilidades ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, lembrando que este manifestou apoio ao ministro da Educação.
"A responsabilidade não é só dele. A responsabilidade é do Governo todo e do primeiro-ministro", afirmou, defendendo que, se Luís Montenegro está ao lado de Fernando Alexandre, deve também assumir as consequências políticas da crise.
Segundo Paulo Raimundo, o primeiro-ministro apoiou o ministro quando este "voltou a acusar os professores, os diretores de escola pela responsabilidade que é dele".
O líder comunista deixou ainda um aviso sobre o desfecho político do caso: "Vamos ver se há coragem ou vamos ver quem é o primeiro a cair em toda esta história."
No discurso, Paulo Raimundo voltou a atacar a política do Governo PSD/CDS, sustentando que é "apoiado naquilo que é fundamental pelo Chega e a Iniciativa Liberal e a quem o PS teima em dar a mão".
Dirigindo-se ao Chega, pediu aos portugueses para "não se iludam com as gritarias, (...) os teatros" e os "TikToks", defendendo que, "no essencial nada separa o PSD, o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal".
Para o secretário-geral do PCP, o problema não está apenas em determinados ministros, mas numa política que, acusa, "tem um objetivo concreto ao serviço de uns poucos" e integra "um plano em curso para destruir os meios públicos" e entregar esses recursos a interesses privados.
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