Exames: PCP culpa Montenegro e critica falta de coragem do ministro da Educação "na bronca"

Para Paulo Raimundo, "a expressão mais visível" dessa política é "toda esta bronca, toda esta atrapalhada" , que está a ter consequências na vida de milhares de estudantes e de milhares de famílias .

Na perspetiva do líder comunista, a origem da situação está na política de "desmantelamento do Estado" , acusando o Governo de ter dispensado mais de 500 profissionais do Ministério da Educação , o que, diz, "desorganizou toda a estrutura" .

Paulo Raimundo afirmou que o ministro da Educação, Fernando Alexandre , revelou "falta de coragem" e de "verticalidade" ao não pedir desculpa pelos problemas verificados.

O secretário-geral do PCP responsabilizou o primeiro-ministro pelos problemas nos exames nacionais , considerando que a situação continua por resolver e que "milhares de estudantes" ainda têm as notas suspensas .

O secretário-geral do PCP estendeu ainda as responsabilidades ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, lembrando que este manifestou apoio ao ministro da Educação.

"A responsabilidade não é só dele. A responsabilidade é do Governo todo e do primeiro-ministro", afirmou, defendendo que, se Luís Montenegro está ao lado de Fernando Alexandre, deve também assumir as consequências políticas da crise.

Segundo Paulo Raimundo, o primeiro-ministro apoiou o ministro quando este "voltou a acusar os professores, os diretores de escola pela responsabilidade que é dele".

O líder comunista deixou ainda um aviso sobre o desfecho político do caso: "Vamos ver se há coragem ou vamos ver quem é o primeiro a cair em toda esta história."

No discurso, Paulo Raimundo voltou a atacar a política do Governo PSD/CDS, sustentando que é "apoiado naquilo que é fundamental pelo Chega e a Iniciativa Liberal e a quem o PS teima em dar a mão".

Dirigindo-se ao Chega, pediu aos portugueses para "não se iludam com as gritarias, (...) os teatros" e os "TikToks", defendendo que, "no essencial nada separa o PSD, o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal".

Para o secretário-geral do PCP, o problema não está apenas em determinados ministros, mas numa política que, acusa, "tem um objetivo concreto ao serviço de uns poucos" e integra "um plano em curso para destruir os meios públicos" e entregar esses recursos a interesses privados.