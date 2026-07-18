Ventura pede demissão de Luís Neves e avisa Montenegro para risco de "captura do Estado"

O presidente do Chega, André Ventura, enviou este sábado uma carta ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, na qual pede a demissão do ministro da Administração Interna, Luís Neves, por considerar que a sua permanência em funções compromete a credibilidade das instituições democráticas e a autoridade do Governo.

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Na carta, a que a Renascença teve acesso, Ventura afirma escrever "sem qualquer intuito pessoal ou de natureza político-partidária", mas na qualidade de líder do maior partido da oposição, defendendo que PSD e Chega têm uma responsabilidade comum na defesa das instituições democráticas.

O líder do Chega sustenta que as notícias conhecidas nos últimos dias "comprometem gravemente a confiança dos portugueses nas instituições" e chegam a transmitir a ideia de que "um grupo de crime organizado capturou o Estado português". Nesse contexto, considera que Luís Montenegro deve agir rapidamente, sob pena de fragilizar ainda mais a autoridade do Executivo.

Para Ventura, "a permanência em funções do Sr. Ministro da Administração Interna afeta muito negativamente a imagem do Governo" e acabará por arrastá-lo "para a cumplicidade criminosa, pressão sobre as instituições de investigação criminal e perda de autoridade institucional".

Na mesma carta, o presidente do Chega questiona como poderá Luís Neves continuar a exercer funções perante as suspeitas que recaem sobre si. Ventura pergunta "como pode ser garantido o regular funcionamento das instituições se há suspeitas de ligação entre o Ministro das polícias e as investigações ao crime organizado mais violento e destruidor" e acrescenta que o governante dificilmente terá "autoridade para coordenar o combate aos incêndios sem qualquer autoridade política".