Exames: Livre diz que ministro deve assumir responsabilidades

O porta-voz do Livre, Jorge Pinto, instou este domingo o ministro da Educação a assumir responsabilidades pelos problemas registados na divulgação das classificações dos exames nacionais, recordando que o próprio governante afirmou estar disponível para o fazer.

"Não tendo cumprido com os objetivos de ter todas as notas publicadas na sexta-feira, ter criado uma situação de desigualdade entre alunos, parece-nos essencial que o senhor ministro perceba que falhou e que assuma as suas responsabilidades", afirmou Jorge Pinto, à margem do Rasga, um encontro de jovens promovido pelo Livre, nas Caldas da Rainha.

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Na sexta-feira, em entrevista à SIC, o ministro Fernando Alexandre garantiu estar de consciência tranquila relativamente ao processo, mas afirmou que haverá uma auditoria e que estará "sempre disponível para assumir as minhas responsabilidades".

Jorge Pinto ironizou com essas declarações, dizendo que o ministro, em vez de assumir responsabilidades, parece ter optado por "atirar" responsabilidades para a EduQA, responsabilizando a entidade por problemas relacionados com os agrafos nas provas.

O dirigente do Livre criticou ainda o tom utilizado pelo governante em relação aos diretores das escolas, considerando que foi "bastante ameaçador" e marcado por uma atitude "persecutória".