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Raimundo diz que Governo está em profunda degradação e não descarta moção de censura
19 jul, 2026 - 22:23 • Lusa
Secretário-geral do PCP acusa o Governo de acumular falhas e diz que uma moção de censura continua em cima da mesa.
O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, afirmou este domingo que o Governo está "em profunda degradação" e não excluiu a possibilidade de o partido apresentar uma moção de censura.
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