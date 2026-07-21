- Noticiário das 18h
- 21 jul, 2026
-
Administração Interna
"Ainda bem que foi aberta uma investigação". Luís Neves promete esclarecer tudo
21 jul, 2026 - 17:30 • Ricardo Vieira
"Nos últimos dias tenho vindo a ser alvo de ataques que colocam em causa a minha honra e a minha dignidade, valores mais sagrados que qualquer pessoa tem", afirmou o ministro da Administração Interna.
O ministro da Administração Interna quebrou esta terça-feira o silêncio para dizer que está a atacado na sua "honra e dignidade" e que se encontra a reunir documentação para provar que nada fez de errado. Luís Neves congratula-se por haver uma investigação em curso.
Numa declaração aos jornalistas sem direito a perguntas, em Viana do Castelo, o governante reagiu aos casos das obras na casa do Alentejo e de um atrelado apreendido pela Judiciária que foi encontrada na empresa do seu empreiteiro, em Barcelos.
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"Nos últimos dias tenho vindo a ser alvo de ataques que colocam em causa a minha honra e a minha dignidade, valores mais sagrados que qualquer pessoa tem. Estou a reunir todos os documentos, tudo aquilo que eu entendo que é relevante para, ponto por ponto, vos esclarecer a todos", começou por afirmar Luís Neves.
Polícia Judiciária
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O ministro da Administração Interna confirma que foi aberta uma investigação e congratula-se por isso.
"Relativamente a uma investigação que foi aberta, ainda bem que o foi. Fico muito satisfeito com isso", sublinhou.
Luís Neves garante o "respeito a transparência" e que "há questões que se estão a passar, serão respondidas no seu tempo próprio, ponto por ponto".
"Responderei em todo o lado àquilo que for entendido", frisou o governante, que se mostra "focadíssimo" e "muito motivado" para continuar a trabalhar, sobretudo nesta época de incêndios.
O jornal Expresso noticiou esta terça-feira que a Polícia Judiciária recolheu indícios que apontam para a prática dos crimes de descaminho e abuso de poder no transporte do atrelado de camião apreendido durante uma operação de combate ao tráfico de droga e que foi encontrado nas instalações da empresa do empresário que fez obras em casa do ministro da Administração Interna.
Segundo o Expresso, as suspeitas foram enviadas ao Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, o que levou à abertura de um inquérito, noticiado em comunicado na passada sexta-feira.
À Renascença, a Polícia Judiciária não confirma a notícia e remete apenas para o mesmo comunicado já lançado.
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