"É apenas o início": Embaixador dos EUA confia que projeto Nuvem vai atrair 35 mil milhões em Portugal até 2031

O embaixador dos Estados Unidos da América (EUA) em Portugal afirmou esta terça-feira que cada cabo submarino fiável em solo português é um que não chega a um local menos fiável, considerando que é preciso garantir que a infraestrutura crítica é tratada como tal. John J. Arrigo falava no Oceanário, em Lisboa, numa cerimónia que juntou responsáveis da Google, da Meo, o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, e a presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), Sandra Maximiano, para celebrar a amarração do cabo submarino transatlântico Nuvem, que liga os EUA, as Bermudas, Açores e Portugal Continental. "Cada novo cabo fiável a amarrar em solo português é um cabo que não está a amarrar num local menos fiável, vamos garantir que esta infraestrutura crítica é tratada como tal", afirmou o diplomata, na sua intervenção. Portugal vai se tornar o maior polo europeu de investimento norte-americano em infraestruturas de inteligência artificial (IA), afirmou esta terça-feira o embaixador dos EUA em Portugal, John Arrigo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A política está estabelecida para evitar fornecedores não fiáveis em qualquer ponto da cadeia de abastecimento", prosseguiu o embaixador, salientando que isso "é importante para Washington" e acredita "ser importante para Lisboa". O cabo submarino "Nuvem é apenas um exemplo de como as empresas americanas fizeram dos EUA o terceiro maior investidor externo em Portugal: quase 20 mil milhões de dólares (quase 17,5 mil milhões de euros) e a somar, abrangendo desde Inteligência Artificial (IA), energia, agricultura, turismo", elencou o embaixador norte-americano.

Cabos como o Nuvem "são simplesmente o sinal mais evidente de uma parceria que é muito mais profunda", referiu John J. Arrigo. Segundo o diplomata, o projeto Nuvem é "o sinal mais claro" do aprofundamento da parceria entre os EUA e Portugal. "Mas isto é apenas o início. Espera-se mais de 40 mil milhões de dólares (35 mil milhões de euros, ao câmbio atual) em investimento tecnológico dos EUA em Portugal até 2031 – 40 mil milhões –, tornando-se a maior concentração de investimento americano em infraestruturas de IA em toda a Europa", enfatizou o diplomata. Só os investimentos da Google em cabos submarinos deverão gerar mais de 500 milhões de euros de impacto económico anual. O Nuvem e a parceria da Google com Portugal inserem-se numa agenda económica e tecnológica EUA-Portugal em crescimento em 2026, que se vai ancorar no CEO Forum EUA-Portugal, que irá promover a cooperação e o alinhamento em matéria de IA, computação em nuvem, minerais críticos e infraestruturas, facilitando o investimento e reforçando a segurança, segundo a embaixada. Atualmente, Portugal tem mais de 2,6 GW de capacidade de centros de dados em desenvolvimento, liderados pelo projeto Start Campus, em Sines, a sul de Lisboa, que prevê uma capacidade de 1,2 GW e é financiado pela empresa norte-americana de investimento Davidson Kempner.