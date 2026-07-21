Exames nacionais: Oposição exige divulgação da informação que levou ministro a alargar digitalização

O líder parlamentar do Partido Socialista acusa o ministro Fernando Alexandre de “negligência grosseira” porque, apesar de não ter recebido nenhum relatório sobre o projeto piloto de Filosofia, decidiu avançar para a generalização do processo de digitalização dos exames nacionais. “É uma negligência grosseira que colocou em causa os exames do ano de 2026 e a vida de milhares de alunos”, disse Eurico Brilhante Dias. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O deputado do PS, que falava aos jornalistas enquanto o ministro da Educação ainda estava na Comissão Parlamentar de Educação, destacou desta audição o facto de Fernando Alexandre ter tomado a decisão imediatamente após a saída do antigo presidente do Júri Nacional de Exames. “Um dos aspetos mais importantes do dia de hoje é o facto do Sr. ministro dizer que não recebeu um relatório do antigo responsável pelo Júri Nacional de Exames, tendo nós sabido que a decisão foi tomada de imediato após a saída desse responsável”, disse.

Eurico Brilhante Dias considerou ainda que o ministro é incompetente porque não tomou medidas para salvaguardar que todos os alunos recebiam as notas ao mesmo tempo. “A incompetência é evidente, porque o Sr. ministro tem um processo de avaliação de classificação que corre mal e na sexta-feira à noite, devia ter sido tomada a decisão de garantir que todos os alunos recebiam as notas ao mesmo tempo, para que a igualdade de circunstâncias pudesse ser assegurada”, referiu o líder parlamentar socialista. Questionado sobre a demissão do ministro Fernando Alexandre, o deputado lembrou que o “PS não tem por hábito pedir a demissão de ministros”, mas acrescenta que este processo correu muito mal e que o Sr. ministro da Educação chegou ao mesmo patamar da Sra. ministra da Saúde”. IL quer saber quem deu a informação de que os erros do piloto foram corrigidos A líder da Iniciativa Liberal (IL) exige mais esclarecimentos ao ministro da Educação sobre a informação que tinha sobre o projeto piloto e vai pedir acesso a essa documentação. Em declarações aos jornalistas, Mariana Leitão considera essencial saber que erros foram detetados no piloto de Filosofia do ano passado e, apesar disso, a decisão foi alargar este processo a todos as provas nacionais. “Quais foram as vias que utilizou para receber essa informação, quem é que lhe deu essa confirmação e que apresente os documentos, não havendo um relatório, os documentos onde há, efetivamente, a passagem dessa informação de que os eventuais problemas estariam corrigidos e que se estaria em condições de avançar para o alargamento do projeto, ou, neste caso, para o alargamento do processo aos vários exames nacionais”, pede a líder da Iniciativa Liberal.

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