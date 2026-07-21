Primeiro-ministro não vai tirar férias no verão. Estará a "coordenar atividade do Governo"

Isabel Carlos

21 jul, 2026 LISBOA 11:25

Boa tarde! Acho muito bem o Senhor não tirar ferias e mesmo os fim deve ter algum cuidado. Bem so por que as finanças estão sem trabalhar a mais de 3 meses se o senhor não tiara ferias e for ver de perto o que esta acontecer pode ser que em Setembro as coisas comessem a andar sem lentidão . Segurança social pode ser que o senhor (IA) que esta a carregar nas teclas para mandar códigos de confirmação tenha a ajuda do Senhor num desses dias que não vai de ferias para por as coisas a andar mais rápido. Os meninos que hoje estão na 2ªfase exames para entrada sabe-se la onde! possam para ai em outubro ir a praia e deixar de se preocuparem com testes trocados e muitos sem saber qual a verdadeira nota, neste pais o ministro não vai de ferias. Professores que ainda não deviam estar com preocupações, muitos ter ido dar aulas para tapar o buraco, todos nos sabemos que existe professores que não querem trabalhar ou que as baixas acabaram e vão um ou dois dias e não voltam aparecer por voltar a baixa depois os miúdos que estudam tem de ir tapar estes buracos de preguiçosos que so querem ganhar dinheiro que a muito português lhes custa a ganhar e que o estado tudo faz para ficar com o que é o nosso suar. Acho muito bem que não sai de ferias e que isso seja para trabalhar em prol de que confiou em si e votou. Um pais como o nosso hoje em dia parece as anedotas que os meu avos contavam. Senhor Primeiro Ministro so me resta dizer BOM TRABALHO