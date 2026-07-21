- Noticiário das 12h
- 21 jul, 2026
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Primeiro-ministro não vai tirar férias no verão. Estará a "coordenar atividade do Governo"
21 jul, 2026 - 10:22 • Lusa
Segundo o gabinete do primeiro-ministro, Montenegro "pretende gozar apenas alguns fins de semana e um ou outro dia esporádico, se a agenda o permitir e sem se ausentar do país".
O primeiro-ministro decidiu este ano não marcar férias no verão e estará a "coordenar a atividade do Governo", mantendo também agenda como presidente do PSD, disse fonte do gabinete de Luís Montenegro à Lusa.
Segundo o gabinete do primeiro-ministro, Montenegro "pretende gozar apenas alguns fins de semana e um ou outro dia esporádico, se a agenda o permitir e sem se ausentar do país".
"O primeiro-ministro decidiu não gozar férias no verão, período no qual estará a coordenar a atividade do Governo e em que manterá também a agenda como presidente do PSD", refere a mesma fonte.
Como é habitual, vão realizar-se no verão as tradicionais "rentrées" dos sociais-democratas, com a Festa do Pontal -- que este ano completa 50 anos -- marcada para 14 de agosto e a Universidade de Verão (iniciativa de formação política de jovens) a decorrer entre 24 e 30 de agosto, em Castelo de Vide (distrito de Portalegre), contando ambas com a presença de Luís Montenegro.
No ano passado, o primeiro-ministro gozou uns dias de férias no Algarve, em agosto, e em 2024, no primeiro verão em que exerceu o cargo, foram notícia as férias no Brasil com a família.
No início de julho, Luís Montenegro foi criticado pela oposição por se ter ausentado do país para assistir a jogos da seleção nacional no mundial de futebol, nos Estados Unidos, num período em que o Governo decretou situação de alerta, devido ao calor intenso e ao risco elevado de incêndio em Portugal.
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