Seguro: "Nenhum aluno pode ser prejudicado por dificuldades alheias ao seu esforço e mérito"

O Presidente da República, António José Seguro, defendeu esta terça-feira que "nenhum aluno pode ser prejudicado" por dificuldades técnicas ou administrativas que sejam "alheias ao seu esforço e mérito".

Em nota na página da Presidência, o chefe de Estado salientou o "empenho de professores" e outro profissionais de educação, considerando que o seu trabalho "tem sido essencial para ultrapassar as dificuldades" e defende que o Estado "tem o dever" de assegurar que os processos acontecem com "rigor, previsibilidade e confiança".

"Quando surgem falhas ou atrasos, é essencial que sejam reconhecidos, explicados e resolvidos com a maior celeridade e ponderação", refere o comunicado do Presidente da República.

Após reunião com Luís Montenegro na manhã desta terça-feira, Seguro defende também o "princípio de igualdade entre todos os alunos e a normalidade e previsibilidade de todo o sistema", especialmente no acesso ao Ensino Superior.

"Para muitos jovens e pais que durante anos fizeram sacrifícios para conseguir um futuro melhor para os seus filhos, este é um momento decisivo que tem de ser concluído com justiça, rigor e respeito por todos", afirma Seguro, que considera que é necessário retirar "as devidas lições" da situação, para que se evitem os erros na 2ª fase de exames.