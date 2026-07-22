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Apagão. Parlamento chumba relatório, nova decisão adiada para setembro

22 jul, 2026 - 13:24 • Manuela Pires

Ao que a Renascença apurou, os sociais-democratas acolheram algumas das propostas de alteração do PS, mas isso não foi suficiente para evitar o chumbo dos socialistas e, também, do Chega que não viu nenhuma das suas sugestões incluídas no relatório.

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O relatório do Parlamento sobre o apagão de 28 de abril do ano passado foi, esta quarta-feira, chumbado. PS e Chega rejeitaram o teor do documento elaborado pelo deputado PSD Paulo Moniz.

Ao que a Renascença apurou, os sociais-democratas acolheram algumas das propostas de alteração do PS, mas isso não foi suficiente para evitar o chumbo dos socialistas e, também, do Chega que não viu nenhuma das suas sugestões incluídas no relatório.

Nova decisão sobre o relatório do apagão fica, assim, adiada para setembro.

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