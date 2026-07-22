Luís Montenegro e os exames nacionais: "O pior já passou"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse esta quarta-feira que "estão reunidas as condições para podermos dizer que o pior já passou", em relação ao conturbado processo de atribuição de notas nos exames do 12º ano de acesso ao Ensino Superior.

Montenegro disse ainda que as "garantias de rigor e de equidade no processo estão salvaguardadas". Por isso, o líder do Governo disse acredita que "nesta segunda fase em que já nos encontramos possa ter muito menos perturbação do que teve a primeira".

As declarações surgem no dia em que o Júri Nacional de Exames "identificou erros de parametrização das matrizes de classificação" de alguns itens Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário realizados na primeira fase.

Em comunicado, assinado esta quarta-feira pelo presidente do JNE, é revelado que as incorreções foram identificadas nas provas de Física e Química A, Geografia, História A e Português Língua Não Materna.



Depois de detetadas estas situações, o Júri Nacional de Exames procedeu à análise e correção dos itens, tendo sido revistas as classificações dos alunos abrangidos.

Geografia foi a disciplina com maior impacto: 4.253 classificações subiram, 12.393 mantiveram-se e 73 desceram.

Em Física e Química A, 113 notas subiram e 32.113 mantiveram-se, sem qualquer descida de classificação. Em História A, 378 classificações subiram e 11.048 ficaram iguais. Também aqui não houve descidas.

No caso de Português Língua Não Materna, 497 classificações subiram e 120 mantiveram-se, sem registo de descidas.