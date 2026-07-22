Ventura admite comissão de inquérito aos mandatos de Luís Neves na PJ

Os dias passam, somam-se as notícias, adensam-se as suspeitas e faltam respostas. E assim sendo, o presidente do Chega já admite uma comissão parlamentar de Inquérito (CPI) aos mandatos de Luís Neves como diretor nacional da Polícia Judiciária.

Esta quarta-feira, em declarações aos jornalistas no Parlamento, André Ventura admitiu esse cenário antes de entrar para uma reunião da bancada, mas não quis ser taxativo.

"Acho que pode vir a ser motivo para isso, mas temos de ter o sentido de responsabilidade de compreender que há coisas que podem ser evitadas se se tomarem as decisões certas", afirmou o deputado e líder do Chega, numa referência à demissão do ministro da Administração Interna, que tem vindo a defender ao longo das últimas semanas.

André Ventura sublinha que o "poder também se degrada" e assegura que se tivesse suspeitas a pairar sobre si como aquelas que pairam sobre o ministro da Administração Interna, viria a terreiro dar explicações.

"Quando eu me sinto ofendido e indignado, eu respondo, a jornalistas, a líderes da oposição, a líderes da opinião, seja o que for. Não digo: «bom, agora não vou responder a nada, nem vou dizer nada e vou-me embora». Isto é um mau sinal político", ataca.

O líder do Chega volta a colocar o ónus em Luís Montenegro: "Não sei do que é que o primeiro-ministro está à espera para pôr a casa em ordem".

Questionado se obteve resposta da carta que enviou no passado fim-de-semana ao primeiro-ministro - em que pressionava Montenegro a afastar Luís Neves - André Ventura lamenta o silêncio e acrescenta que a ministra da Justiça também não respondeu às perguntas enviadas pelo Chega.