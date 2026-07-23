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Conselho de Ministros
Governo cria "juízo especializado" para escoar processos contra a AIMA
23 jul, 2026 - 17:40 • Tomás Anjinho Chagas
É uma resposta à enorme quantidade de processos que se acumulam em Lisboa e que também passam a ser distribuídos pelo país. Ministra da Justiça não comenta novos contornes no caso Luís Neves: "Está em segredo de justiça", responde Rita Júdice.
O Governo decidiu criar "juízos especializados" para os imigrantes que querem contestar as decisões da AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo.
A decisão foi anunciada esta quinta-feira durante a conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros. O Governo fala numa "reforma da justiça administrativa e fiscal".
A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, afirma que o objetivo é "reduzir pendências" e desentupir os tribunais, sobretudo em Lisboa, que não conseguem responder de forma célere às reclamações. A ideia passa por criar "formulários" e "encurtar prazos".
Rita Júdice assegura que vai haver um reforço de juízes, tanto na primeira, como na segunda instância.
Entre outras medidas anunciadas está a criação da câmara de resolução de litígios de contratação pública, uma "solução que existe noutros países como Espanha ou Dinamarca" que serve para "resolver litígios" em 35 dias. Segundo o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, este mecanismo evita casos que se "eternizam" nos tribunais depois das decisões dos concursos públicos.
Caso Luís Neves? "Segredo de justiça"
Questionada se a sequência de notícias em torno do caso Luís Neves mancham o "prestígio" da Polícia Judiciária ou "minar a confiança dos cidadãos" na PJ, Rita Alarcão Júdice não respondeu à pergunta por considerar que não está no âmbito do Conselho de Ministros.
"É um processo que está em segredo de justiça", afirmou.
Condições de Carneiro? Governo "disponível" para "negociar com todos"
O Governo foi ainda questionado pelas condições colocadas pelo líder do PS, José Luís Carneiro, em entrevista à Renascença e ao jornal Público, para a aprovação do Orçamento do Estado do próximo ano. Gonçalo Matias fintou a pergunta.
"O Orçamento do Estado não esteve hoje em cima da mesa. O Governo mantém a disponibilidade para negociar com todos os partidos, em particular com os dois maiores partidos da oposição", disse Gonçalo Matias.
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