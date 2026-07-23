Luís Neves aceita comissão de inquérito ou outras explicações no Parlamento. “Estou disponível para tudo”

“Estou disponível para tudo”: O ministro da Administração Interna, Luís Neves, abre a porta a dar explicações quer numa potencial comissão parlamentar de inquérito que venha a ser instalada ou a responder aos deputados na comissão permanente que ficará a funcionar na Assembleia da República no período de férias.

Falando aos jornalistas nas instalações da Liga dos Bombeiros, em Lisboa, onde presidiu à assinatura de um protocolo entre a Escola Nacional de Bombeiros e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Segurança Interna, Luís Neves disse, à saída do evento e sempre em andamento, que se sente “totalmente legitimado” para continuar a fazer o trabalho como ministro da Administração Interna.

Questionado se já reuniu todos os documentos que prometeu para dar explicações sobre a construção de uma casa em Odemira e um atrelado desviado para a construtora de um amigo empreiteiro, Luís Neves não adiantou mais nada do que já tinha dito.

“Já antes de ontem prestei uma declaração, que responderei na altura própria, ponto por ponto”, disse Luís Neves aos jornalistas, acrescentando que esteve nesta sessão na Liga dos Bombeiros na qualidade de ministro da Administração Interna e que se “sentisse o contrário, não estaria aqui”.