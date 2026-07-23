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PARLAMENTO
Luís Neves aceita comissão de inquérito ou outras explicações no Parlamento. “Estou disponível para tudo”
23 jul, 2026 - 17:45 • Susana Madureira Martins
O ministro da Administração Interna esteve nas instalações da Liga dos Bombeiros, para uma homenagem a elementos falecidos em serviço, ao lado do capelão nacional dos bombeiros, o cardeal e bispo de Setúbal, D.Américo Aguiar.
“Estou disponível para tudo”: O ministro da Administração Interna, Luís Neves, abre a porta a dar explicações quer numa potencial comissão parlamentar de inquérito que venha a ser instalada ou a responder aos deputados na comissão permanente que ficará a funcionar na Assembleia da República no período de férias.
Falando aos jornalistas nas instalações da Liga dos Bombeiros, em Lisboa, onde presidiu à assinatura de um protocolo entre a Escola Nacional de Bombeiros e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Segurança Interna, Luís Neves disse, à saída do evento e sempre em andamento, que se sente “totalmente legitimado” para continuar a fazer o trabalho como ministro da Administração Interna.
Questionado se já reuniu todos os documentos que prometeu para dar explicações sobre a construção de uma casa em Odemira e um atrelado desviado para a construtora de um amigo empreiteiro, Luís Neves não adiantou mais nada do que já tinha dito.
“Já antes de ontem prestei uma declaração, que responderei na altura própria, ponto por ponto”, disse Luís Neves aos jornalistas, acrescentando que esteve nesta sessão na Liga dos Bombeiros na qualidade de ministro da Administração Interna e que se “sentisse o contrário, não estaria aqui”.
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Os jornalistas ainda insistiram sobre a documentação que o ministro está a reunir e o calendário que tem em mente para apresentar as explicações, mas Luís Neves não respondeu a mais nenhuma pergunta.
A Renascença sabe que Luís Neves já recolheu diversa documentação e que não deu ainda a prometida conferência de imprensa porque todos os dias estão a ser divulgados mais detalhes sobre os dois casos em que se viu envolvido nas últimas semanas, admitindo-se no entorno do ministro que as explicações surjam numa altura de maior acalmia.
Ao lado de Luís Neves nesta sessão, estavam o presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, o antigo presidente da instituição e ex-treinador de futebol, Otávio Machado ou ainda o cardeal e bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar, capelão Nacional dos Bombeiros, que aproveitou para sair mais cedo do evento, não ficando para o Porto de honra que foi oferecido, nem para assistir ao cerco feito dos jornalistas ao ministro da Administração Interna.
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