Caso do atrelado. "Luís Neves estará a ligar à Judiciária a pedir que lhe arranjem documentos?"

Luís Neves disse esta semana está a reunir documentos para "esclarecer ponto por ponto" toda a situação. Duarte Pacheco presume que o governante se refere ao "caso do atrelado" que o social-democrata considera especialmente grave.

No centro da polémica está uma galera apreendida numa operação de combate ao tráfico de droga, que acabou por ser encontrada nas instalações da empresa do construtor das obras particulares de Luís Neves, ex-diretor nacional da PJ e atual ministro da Administração Interna.

O social-democrata Duarte Pacheco tem dúvidas sobre a forma como o ministro da Administração Interna, Luís Neves , vai mostrar documentos associados à Polícia Judiciária no chamado "caso do atrelado" .

"Eu só quero é que vocês tenham pedalada para nos (...)

"Esses documentos porventura estão na própria Polícia Judiciária. Não estou a ver Luís Neves a sair de lá com uma pen, com todos os e-mails e uma cópia de todos os documentos que assinou ao longo de 20 anos em diferentes funções na PJ. Estará a ligar à Polícia Judiciária a pedir para lhe arranjarem os elementos? Isso é lícito? Tenho dúvidas", afirma Duarte Pacheco no programa Casa Comum, da Renascença.

O social-democrata considera que o caso "põe em causa a confiança numa instituição que estava arredada dos holofotes mediáticos por maus motivos".

"Cada dia que passa é um dia com menor autoridade"



Já Mariana Vieira da Silva apela ao ministro da Administração Interna para que esclareça rapidamente o chamado "caso do atrelado".

"Cada dia que passa é um dia com menor autoridade do ministro da Administração Interna. Pode-se demorar uma carreira inteira a ganhar essa autoridade e em poucos dias ela se desfaz e não há muito mais tempo para o ministro conseguir dar explicações", afirma a ex-governante socialista.

No programa Casa Comum, Mariana Vieira da Silva diz que o ministro entra "muito mais fragilizado" na época crítica de incêndios.

"Se por acaso estivéssemos num período crítico, como é típico nesta altura do ano, teríamos o ministro da Administração Interna com metade do seu cérebro a tentar resolver os seus problemas pessoais e apenas metade da sua energia dedicada àquilo que interessa", argumenta a deputada do PS.