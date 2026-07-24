Chega avança com Comissão de Inquérito à liderança de Luís Neves na Polícia Judiciária

[artigo em atualização]

O Chega vai mesmo avançar com uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) aos anos em que Luís Neves, ministro da Administração Interna, esteve à frente da Polícia Judiciária.

O anúncio foi feito pelo líder do Chega, esta sexta-feira, na sede do partido, em Lisboa, onde afastou, para já, apresentar uma moção de censura ao Governo.

"O país teve um ciclo de quatro eleições de seguida. O país quer resolver este problema, mas não quer provocar eleições que não sejam mesmo necessárias", defendeu.

Ventura fala em notícias "inquietantes e perturbadoras" que são "incompreensíveis" para a maior parte das pessoas.

Questionado pelos jornalistas, André Ventura assegura que não há forma de travar esta CPI: "Não tem a ver com demissões", afirmou, garantindo que a Comissão de Inquérito avança mesmo que Luís Neves se demita do cargo de Ministro da Administração Interna.

André Ventura lamenta ainda que o ministro não seja afastado e alerta que Luís Neves virá a enfrentar o período de incêndios fragilizado e "sem autoridade".

O deputado do Chega critica uma "atuação prejudicial" de Luís Neves como diretor nacional da PJ, referindo-se ao atrelado que foi levado pelo empreiteiro amigo de Luís Neves, mas garante que esta CPI não se trata de uma questão pessoal.

"Não é um braço de ferro entre o Chega e o ministro da Administração Interna, é um braço de ferro pela decência", assegurou André Ventura.

"Levantou suspeita severa de que isto possa ter acontecido em muitos outros casos", afirmou durante a conferência de imprensa.

O líder do Chega afirma que em 2023, quando foi desencadeada a Operação Influencer, a Polícia Judiciária foi afastada da investigação e sugere que há "podridão" no sistema e pergunta que "ligações ocultas são estas".

André Ventura critica o que considera ser o "silêncio" inicial em torno deste caso.

O líder do Chega cita Passos Coelho para dizer que a nomeação de Luís Neves para a PJ era um "mau precedente" e sugere que o antigo primeiro-ministro sabia mais do que a maior parte das pessoas.

André Ventura tem pressionado o primeiro-ministro a afastar Luís Neves na sequência das notícias em torno da sua liderança da Polícia Judiciária.

Esta semana, o presidente do Chega já tinha admitido avançar com uma Comissão de Inquérito ao período em que o atual ministro da Administração Interna era diretor nacional da PJ.