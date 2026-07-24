Governo tem a pior avaliação da legislatura: sete em cada dez portugueses dão nota negativa

Os últimos acontecimentos na Educação e na Administração Interna não ajudaram à imagem do Governo de Luís Montenegro, que registou a avaliação mais negativa desde que tomou posse, em junho de 2025.

Segundo o barómetro da Aximage para o Diário de Notícias, sete em cada dez portugueses chumbam a prestação do Governo no último mês — 40% dizem que esteve mal e 28% que esteve muito mal. Do outro lado, apenas 3% referem que o Governo lidou "muito bem" com a situação e 23% dizem que esteve "bem". A sondagem, com 501 entrevistados, tem uma margem de erro de +/- 4,4%.

O estudo de opinião não divide as críticas por setores, mas há uma outra sondagem divulgada esta quinta-feira que aponta à imagem manchada de Fernando Alexandre, o ministro da Educação: apenas 31% dos portugueses o avaliam positivamente, segundo o barómetro da GfK para o Expresso.

A sondagem, realizada durante o período de correção de exames, mostra que 42% avaliam com nota negativa o trabalho de Fernando Alexandre. Numa escala de 0 a 10, tem nota média de 3,5.