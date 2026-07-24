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Sondagem
Governo tem a pior avaliação da legislatura: sete em cada dez portugueses dão nota negativa
24 jul, 2026 - 11:07 • Diogo Camilo
O Executivo de Luís Montenegro registou a pior avaliação desde que tomou posse. Num barómetro, 60% consideram as viagens do primeiro-ministro ao Mundial "pouco ou nada adequadas". Em escala de 0 a 10, ministro da Educação tem nota média de 3,5.
Os últimos acontecimentos na Educação e na Administração Interna não ajudaram à imagem do Governo de Luís Montenegro, que registou a avaliação mais negativa desde que tomou posse, em junho de 2025.
Segundo o barómetro da Aximage para o Diário de Notícias, sete em cada dez portugueses chumbam a prestação do Governo no último mês — 40% dizem que esteve mal e 28% que esteve muito mal. Do outro lado, apenas 3% referem que o Governo lidou "muito bem" com a situação e 23% dizem que esteve "bem". A sondagem, com 501 entrevistados, tem uma margem de erro de +/- 4,4%.
O estudo de opinião não divide as críticas por setores, mas há uma outra sondagem divulgada esta quinta-feira que aponta à imagem manchada de Fernando Alexandre, o ministro da Educação: apenas 31% dos portugueses o avaliam positivamente, segundo o barómetro da GfK para o Expresso.
A sondagem, realizada durante o período de correção de exames, mostra que 42% avaliam com nota negativa o trabalho de Fernando Alexandre. Numa escala de 0 a 10, tem nota média de 3,5.
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No barómetro para o DN, há perguntas específicas relativamente ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, com 71% dos inquiridos a referir que as suas explicações são "insuficientes".
Um dos temas que leva a críticas é o das viagens de Luís Montenegro ao Mundial : seis em cada dez consideram as viagens "pouco ou nada adequadas".
Os portugueses contrariam também o primeiro-ministro quanto ao espírito reformista do Governo: 60% dizem que o executivo tem "pouca ou nenhuma" capacidade de reformas, enquanto 37% dizem que tem "muita ou alguma".
Numa avaliação ao Governo, 40% diz ser um trabalho "muito bom ou bom" e 37% dizem ser "muito mau ou mau", enquanto 21% classifica como "razoável".
Este barómetro foi realizado de 13 a 20 de julho, com 800 entrevistados, para uma margem de erro de +/- 3,5%.
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