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Parlamento
PS ameaça com comissão de inquérito aos exames nacionais e espera respostas do Governo
24 jul, 2026 - 12:35 • Susana Madureira Martins
Os socialistas querem respostas do ministro da Educação até setembro e, se não existirem ou não forem "satisfatórias", avançam com um inquérito parlamentar.
(em atualização)
O PS ameaça avançar com uma comissão parlamentar de inquérito ao processo de classificação digital dos exames nacionais do ensino secundário se o Ministério da Educação não responder a diversas questões que o grupo parlamentar socialista vai enviar ainda esta sexta-feira ao ministro Fernando Alexandre.
Em conferência de imprensa na sede do PS, em Lisboa, o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, anunciou que o partido irá "ainda hoje endereçar um conjunto alargado de questões para que o Governo responda", avisando ainda que espera que a resposta "venha até ao início do mês de setembro" e que "se não vier o PS tomará a iniciativa de avançar para uma comissão parlamentar de inquérito" aos exames nacionais.
Nesta conferência de imprensa, o dirigente do PS referiu ainda que "se as respostas não forem satisfatórias ou se não existirem avançamos" para essa iniciativa parlamentar, exigindo ainda que "este processo precisa de uma auditoria externa independente".
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