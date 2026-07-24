PS ameaça com comissão de inquérito aos exames nacionais e espera respostas do Governo

(em atualização)

O PS ameaça avançar com uma comissão parlamentar de inquérito ao processo de classificação digital dos exames nacionais do ensino secundário se o Ministério da Educação não responder a diversas questões que o grupo parlamentar socialista vai enviar ainda esta sexta-feira ao ministro Fernando Alexandre.

Em conferência de imprensa na sede do PS, em Lisboa, o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, anunciou que o partido irá "ainda hoje endereçar um conjunto alargado de questões para que o Governo responda", avisando ainda que espera que a resposta "venha até ao início do mês de setembro" e que "se não vier o PS tomará a iniciativa de avançar para uma comissão parlamentar de inquérito" aos exames nacionais.

Nesta conferência de imprensa, o dirigente do PS referiu ainda que "se as respostas não forem satisfatórias ou se não existirem avançamos" para essa iniciativa parlamentar, exigindo ainda que "este processo precisa de uma auditoria externa independente".