PS ameaça com comissão de inquérito aos exames nacionais e espera respostas do Governo

O PS ameaça avançar com uma comissão parlamentar de inquérito ao processo de classificação digital dos exames nacionais do ensino secundário se o Ministério da Educação não responder a diversas questões que o grupo parlamentar socialista vai enviar ainda esta sexta-feira ao ministro Fernando Alexandre.

Em conferência de imprensa na sede do PS, em Lisboa, o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, anunciou que o partido irá "ainda hoje endereçar um conjunto alargado de questões para que o Governo responda", avisando ainda que espera que a resposta "venha até ao início do mês de setembro" e que "se não vier o PS tomará a iniciativa de avançar para uma comissão parlamentar de inquérito" aos exames nacionais.

Nesta conferência de imprensa, o dirigente do PS referiu ainda que "se as respostas não forem satisfatórias ou se não existirem avançamos" para essa iniciativa parlamentar, exigindo ainda que "este processo precisa de uma auditoria externa independente".

Questionado se o PS pretende avançar para essa comissão parlamentar de inquérito de forma potestativa, forçando a sua realização, Brilhante Dias respondeu que, neste momento, não lhe parece que seja necessário recorrer a esse mecanismo regimental. O dirigente socialista diz confiar que haverá uma maioria parlamentar favorável à realização dessa comissão parlamentar de inquérito.



Entre as perguntas que os socialistas fazem ao ministro da Educação é qual o "fundamento técnico" para avançar com a decisão política da classificação digital dos exames e qual a "fundamentação" para a anunciar a generalização do programa a 11 de setembro "sem ter informação sobre os problemas. O PS quer ainda saber "que evidência" tem Fernando Alexandre para dizer que "os problemas reportados pelos professores eram falsos".

No rol de perguntas, o PS inclui ainda "que diretores de escolas" cometeram erros na constituição da bolsa de classificadores e pergunta, por isso, "em quantos casos" ou "o que aconteceu no armazém onde as provas estiveram guardadas". "Como foi o processo de digitalização manual e de busca das folhas perdidas?", indagam. Nos fundamentos entregues aos jornalistas, o PS questiona ainda "como vão ser resolvidas, caso a caso, todas as situações de desigualdade geradas".

[Notícia atualizada às 14h28 de 24 de julho de 2026 para acrescentar mais detalhes]