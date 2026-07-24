PS lidera nova sondagem e Chega ultrapassa a AD

Uma nova sondagem mostra o PS na frente das intenções de voto e a AD a ser ultrapassada pelo Chega, já depois das polémicas com os exames nacionais e com os casos que envolvem o ministro da Administração Interna.

O barómetro da Aximage para o Diário de Notícias coloca o PS com 29,2% das intenções de voto — cai uma décima em relação à sondagem de junho da mesma empresa. No entanto, a vantagem de quase três pontos para o Chega, que tem 26,4% e sobe bastante em relação ao último barómetro (onde tinha 23,6%).

Já a AD, que na última sondagem registava 25,3%, caiu mais de dois pontos, para 23,2%.

A sondagem foi realizada nos dias 20 e 21 de julho, já depois de conhecidas as polémicas com os exames nacionais e do ministro da Administração Interna, Luís Neves, assim como as viagens do primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante o Mundial de 2026.

Entre restantes partidos, a Iniciativa Liberal coloca-se como a quarta força política, com 7,4%, enquanto o Livre regista uma queda para os 4,6% depois da saída de Rui Tavares como porta-voz. O PAN surge à frente de PCP e Bloco de Esquerda.

A sondagem, com 501 entrevistados, tem uma margem de erro de +/- 4,4%.