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Líder do PS defende "presunção de inocência" do ministro Luís Neves

25 jul, 2026 - 20:20 • Ricardo Vieira

"Por parecer extraordinariamente estranho é que nós temos de procurar compreender o que se passou”, sublinhou José Luís Carneiro, sem elaborar.

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O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, defendeu este sábado a “presunção de inocência” no caso que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves.

O líder socialista, em declarações aos jornalistas à margem do Encontro Nacional de Mulheres Socialistas, em Coimbra, exige “esclarecimentos claros e inequívocos” ao ministro, em relação ao caso do atrelado e da casa do Alentejo.

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“Ele prometeu esclarecimentos para a próxima semana, vamos aguardar por esses esclarecimentos. Temos de assentar a nossa vida coletiva no princípio da presunção de inocência. Assim como não devemos optar pelo silêncio, o silêncio é inimigo da transparência, também não devemos optar pelo oposto, que é fazer julgamentos na praça pública”, sublinha José Luís Carneiro.

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Questionado pelos jornalistas sobre a notícia de que Luís Neves não entregou declarações de rendimentos quando era diretor da Polícia Judiciária, o líder do PS respondeu que “há que esperar pelas explicações”.

“Pode haver explicações. Por parecer extraordinariamente estranho é que nós temos de procurar compreender o que se passou. Alguma coisa ter-se-á passado para que tenha havido essa decisão. Talvez essa decisão tenha sido acompanhada pelos diretores adjuntos”, sublinhou José Luís Carneiro, sem elaborar.

O secretário-geral do PS não subscreve a comissão de inquérito pedida pelo Chega.

“Temos a consciência que também é preciso salvaguardar e preservar o estatuto, a integridade de uma das mais importantes instituições de administração da justiça no país. Há aqueles que querem destruir as instituições e há aqueles que querem corrigir os erros ou as falhas nas instituições”, afirma o líder socialista.

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