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Luís Neves. Advogado do dono de atrelado pediu nulidade da prova e fala em "desgaste" para "efeitos do processo"

25 jul, 2026 - 16:00 • Anabela Góis , Miguel Marques Ribeiro

“Há algum tempo que nós invocámos a nulidade em relação a diversas apreensões”, declarou João Martins Leitão à Renascença.

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O advogado do dono do atrelado, apreendido no âmbito de um processo de droga e encontrado na empresa do amigo do ministro Luís Neves, pediu a nulidade da prova.

“Há algum tempo que nós invocámos a nulidade em relação a diversas apreensões”, declarou João Martins Leitão à Renascença.

O advogado diz que não espera uma grande mudança no curso do processo, depois de se ter descoberto o atrelado na Construbarcelos, de que é proprietário João dos Santos Carvalho, mas admite que este caso exponha irregularidades que podem pôr em causa a preservação das provas.

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“Pode dar-se um certo desgaste, por via da degradação e conservação dessa prova, para os efeitos do processo”, assegurou o causídico à Renascença.

João Martins Leitão reconhece que não tinha de ser notificado da mudança do local de guarda do atrelado, mas sublinha que o “dever de custódia, implica uma responsabilidade estatal para que os bens não se deteriorem caso venham a ter de ser entregues e devolvidos a quem é o seu dono”.

Ainda assim, o defensor classifica as notícias em torno do atrelado como um “fait-diver”, não acreditando numa “hecatombe do processo”. “Temos que estar com os pés bem assesntes na terra”, conclui.

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