Ministro Luís Neves promete esclarecimentos "quanto antes" mas sem apontar uma data

O ministro da Administração Interna prometeu este sábado falar "quanto antes" com a comunicação social sobre as polémicas que o envolvem, mas sem se comprometer com uma data, dizendo estar "absolutamente tranquilo". À margem de uma visita para assinalar os 140 anos dos Bombeiros Voluntários de Lagos, Luís Neves foi novamente questionado pelos jornalistas sobre quando iria dar os esclarecimentos que já anunciou por várias vezes. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Eu compreendo o vosso trabalho e não quero nem eu ser aborrecido, nem vós. Eu já disse relativamente a este tema que estou absolutamente tranquilo e, ponto por ponto, explicarei no tempo próprio a questão", disse o governante. Questionado quando será essa ocasião, respondeu: "Se eu soubesse já...". "Em qualquer fórum responderei a tudo e, quanto antes, terei uma conversa convosco relativamente a todos os pontos que estão em cima da mesa", disse.

Nesta ocasião, o ministro Luís Neves foi também questionado sobre a força especial portuguesa que vai auxiliar o combate aos incêndios em Espanha, com 128 operacionais, admitindo que esse dispositivo poderá ser reforçado. "Este dispositivo pode ser reforçado. Perante a enorme tragédia, catástrofe mesmo, que se passa em Espanha e em França, se for necessário, nós – na segunda-feira vamos ter ali um dia ou outro complicado – estamos a organizar-nos no sentido de termos estes meios não só para nós, mas também para respondermos como no passado nos respondem quando é para nós", disse. Luís Neves salientou que, já este ano, Portugal recorreu a estes mecanismos de solidariedade e de apoio. "Enquanto responsável desta área, em nome do Governo, ficamos muito felizes e satisfeitos pela prontidão, da forma profissional e rigorosa como estamos a apoiar países vizinhos, neste caso, um país irmão, quando mais necessita", disse.