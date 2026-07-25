Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 25 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ministro Luís Neves promete esclarecimentos "quanto antes" mas sem apontar uma data

25 jul, 2026 - 22:32 • Lusa

O ministro da Administração Interna prometeu hoje falar "quanto antes" com a comunicação social sobre as polémicas que o envolvem, mas sem se comprometer com uma data, dizendo estar "absolutamente tranquilo".

A+ / A-

O ministro da Administração Interna prometeu este sábado falar "quanto antes" com a comunicação social sobre as polémicas que o envolvem, mas sem se comprometer com uma data, dizendo estar "absolutamente tranquilo".

À margem de uma visita para assinalar os 140 anos dos Bombeiros Voluntários de Lagos, Luís Neves foi novamente questionado pelos jornalistas sobre quando iria dar os esclarecimentos que já anunciou por várias vezes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Eu compreendo o vosso trabalho e não quero nem eu ser aborrecido, nem vós. Eu já disse relativamente a este tema que estou absolutamente tranquilo e, ponto por ponto, explicarei no tempo próprio a questão", disse o governante.

Questionado quando será essa ocasião, respondeu: "Se eu soubesse já...". "Em qualquer fórum responderei a tudo e, quanto antes, terei uma conversa convosco relativamente a todos os pontos que estão em cima da mesa", disse.

Luís Neves. Advogado do dono de atrelado pediu nulidade da prova e fala em "desgaste" para "efeitos do processo"

Justiça

Luís Neves. Advogado do dono de atrelado pediu nulidade da prova e fala em "desgaste" para "efeitos do processo"

“Há algum tempo que nós invocámos a nulidade em re(...)

Nesta ocasião, o ministro Luís Neves foi também questionado sobre a força especial portuguesa que vai auxiliar o combate aos incêndios em Espanha, com 128 operacionais, admitindo que esse dispositivo poderá ser reforçado.

"Este dispositivo pode ser reforçado. Perante a enorme tragédia, catástrofe mesmo, que se passa em Espanha e em França, se for necessário, nós – na segunda-feira vamos ter ali um dia ou outro complicado – estamos a organizar-nos no sentido de termos estes meios não só para nós, mas também para respondermos como no passado nos respondem quando é para nós", disse.

Luís Neves salientou que, já este ano, Portugal recorreu a estes mecanismos de solidariedade e de apoio.

"Enquanto responsável desta área, em nome do Governo, ficamos muito felizes e satisfeitos pela prontidão, da forma profissional e rigorosa como estamos a apoiar países vizinhos, neste caso, um país irmão, quando mais necessita", disse.

Construbarcelos recebeu 8% do valor das empreitadas feitas para a PJ durante mandato de Luís Neves

Notícia Renascença

Construbarcelos recebeu 8% do valor das empreitadas feitas para a PJ durante mandato de Luís Neves

Os contratos celebrados com a Construbarcelos pela(...)

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou hoje o envio de uma Força Operacional Conjunta (FOCON), que integra 128 operacionais, para ajudar no combate aos incêndios rurais na província de Ávila, em Espanha.

Os 128 operacionais, que partiram da Guarda às 15h00, são provenientes da estrutura de Comando e da Força Especial de Proteção Civil da ANEPC, dos corpos de bombeiros da Sub-região das Beiras e Serra da Estrela e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR.

Sobre a polémica que envolve Luís Neves, a 17 de julho, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.

No mesmo dia, a Procuradoria-geral da República (PGR) confirmou "a existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado "Operação Pacoba".

A polémica teve início no dia 10 de julho, quando o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira uma empresa anteriormente responsável por obras na PJ quando Luís Neves era diretor nacional.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 25 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha