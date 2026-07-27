Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PJ

Aguiar-Branco recusa pedido para ouvir Luís Neves no Parlamento

27 jul, 2026 - 19:12 • Lusa

Iniciativa Liberal tinha avançado com um requerimento para o ministro da Administração Interna prestar esclarecimentos sobre as polémicas relacionadas com os seus mandatos à frente da Polícia Judiciária.

A+ / A-

O presidente da Assembleia da República indeferiu esta segunda-feira, "por ausência de consenso", o requerimento da Iniciativa Liberal no sentido de ser convocada uma reunião da Comissão Permanente do Parlamento para ouvir o ministro da Administração Interna.

Na quinta-feira, a IL anunciou que iria pedir a presença do ministro da Administração Interna, Luís Neves, na Comissão Permanente da Assembleia da República, para prestar esclarecimentos sobre as polémicas relacionadas com os seus mandatos à frente da Polícia Judiciária (PJ).

No entanto, no seu despacho, ao qual a agência Lusa teve acesso, José Pedro Aguiar-Branco não deu seguimento a este requerimento da bancada liberal.

"Ponderadas a ausência de consenso na conferência de líderes - entendido este como uma manifestação favorável, expressa e inequívoca, à realização da reunião -, a prática parlamentar reiterada de fazer depender desse consenso a convocação extraordinária da Comissão Permanente para iniciativas desta natureza, bem como a natureza própria e o âmbito delimitado das competências deste órgão, indefere-se o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da IL", lê-se no despacho.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais