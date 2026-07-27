Hugo Soares espera que Governo chegue a setembro sem alterações após "pequenos casos"

O secretário-geral do PSD afirmou no domingo esperar que o Governo chegue a setembro sem alterações, dizendo que tal significaria que tinham sido ultrapassados "os pequenos casos" que considera envolveram os ministros da Educação e da Administração Interna.

"Quando chegarmos a setembro, teremos provavelmente o mesmo elenco governativo e assim espero, por um conjunto de razões que creio que são importantes não para o Governo ou para o PSD, mas sobretudo para o país", afirmou Hugo Soares no domingo à noite, no programa "O princípio da incerteza" na CNN Portugal.

Para o também líder parlamentar do PSD, tal seria desejável pela estabilidade governativa e pela continuidade das políticas, mas também porque "é também sinal de que os pequenos casos que atingiram" os ministros da Educação e da Administração Interna "estão ultrapassados".

"Tanto num caso como no outro, julgo que podemos todos concluir que estamos a falar de dois ministros que tinham uma cotação, do ponto de vista da perceção pública, muito alta", afirmou.

Por um lado, Hugo Soares elogiou Fernando Alexandre como "um extraordinário ministro da Educação", embora admitindo que o processo dos exames nacionais "manifestamente, não correu bem".

"O ministro da Administração Interna tem também, no terreno, uma reputação muito alta e tem eficácia nos resultados e isso poder-se-á ver já, espero eu, na condução também daquilo que normalmente acontece no nosso período de verão", disse, quanto a Luís Neves.

"Se os dois se mantiverem no Governo, como eu espero, significa que os casos que afetaram os dois ministros foram ultrapassados e julgo que é isso, sinceramente, que o país espera que aconteça", afirmou.

Questionado se, estivesse na oposição, não pediria pelo menos explicações ao ministro Luís Neves, Hugo Soares respondeu que acompanha, neste tema, a posição do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

"Nesta matéria, tem andado bem o deputado José Luís Carneiro, quando, ainda ontem, disse esperar que o ministro da Administração Interna possa dar os esclarecimentos que o país, e creio que todos os agentes políticos estão à espera, mas que o faça no tempo em que ele entender que deve fazer, depois de reunir a documentação necessária para o poder fazer", afirmou.

"Creio que é isso que o sr. ministro da Administração Interna está a fazer, ele já o anunciou ao país, e esperemos por esses esclarecimentos. O meu raciocínio é muito fácil de acompanhar, é exatamente o mesmo do deputado José Luís Carneiro", disse.

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SMA // ACL.

Lusa/fim.