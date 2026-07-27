"Pequenos casos". Hugo Soares afasta cenário de demissões no Governo

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, não acredita num cenário de demissão dos ministros da Educação, Fernando Alexandre, e da Administração Interna, Luís Neves.

Em declarações este domingo à noite ao programa “O Princípio da Incerteza”, da CNN Portugal, Hugo Soares deixou uma convicção: “Julgo que quando chegarmos a setembro teremos, provavelmente, o mesmo elenco governativo”.

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O deputado do PSD diz que a manutenção dos dois ministros significaria que “os pequenos casos” que colocaram "no olho do furacão" Fernando Alexandre e Luís Neves “estão ultrapassados”.

Hugo Soares também destaca que “a estabilidade governativa relativamente ao exercício da função de ministro é essencial para que as políticas possam prosseguir e algumas delas possam ter continuidade no terreno, para poderem ser implementadas”.

“Tanto num caso como no outro, julgo que podemos todos concluir que estamos a falar de dois ministros que tinham uma cotação, do ponto de vista da perceção pública, muito alta”, salienta o líder parlamentar do PSD.

Quanto ao ministro da Educação, Hugo Soares reconhece que o caso dos exames nacionais do secundário – que afetou milhares de alunos – “manifestamente não correu bem”, mas considera que “Fernando Alexandre tem sido um extraordinário ministro da Educação, Ensino Superior e Ciência, com resultados evidentes nas suas políticas”.

Sobre Luís Neves, no centro de duas polémicas com um atrelado e com uma casa no Alentejo, “tem no terreno uma reputação muito alta e tem eficácia, e nos resultados isso poder-se-á ver já na condução” da época de incêndios.