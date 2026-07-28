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Exames. Ministro admite que aulas do secundário comecem uma semana mais tarde

28 jul, 2026 - 12:12 • Lusa

Fernando Alexandre rejeita, contudo, que o mesmo aconteça com as aulas do ensino básico.

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O ministro da Educação admitiu esta terça-feira que os alunos do ensino secundário poderão começar o próximo ano letivo uma semana mais tarde, garantindo que o calendário dos restantes alunos se irá manter inalterado.

Na sequência dos problemas com a correção digital dos exames nacionais do ensino secundário, que levaram a criar uma época especial em setembro para os alunos prejudicados, os diretores escolares pediram um adiamento do início do ano letivo.

Em declarações aos jornalistas, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse esta terça-feira que "não faz sentido alterar o início do ano letivo" dos alunos do ensino básico (do 1.º ao 9.º anos), mas reconheceu que poderá haver mudanças no caso dos estudantes mais velhos, até para os professores poderem chegar com mais energia às escolas.

Sobre a possibilidade de adiar uma semana o arranque do ensino secundário, Fernando Alexandre lembrou que tal mudança "não prejudica as famílias, uma vez que se trata de jovens com a sua autonomia".

Além disso, acrescentou, começar uma semana mais tarde "é recuperável".

Professores classificadores pagos já em agosto

O ministro da Educação quer pagar já em agosto aos professores envolvidos no processo de classificação digital dos exames nacionais,

Fernando Alexandre revelou na segunda-feira que os professores vão receber um euro por cada resposta classificada, 12 euros por cada prova reapreciada e 10 euros pelas provas em suporte físico, ou seja, as de Geometria Descritiva e Desenho A.

No caso das reclamações, que são apresentadas quando os alunos não concordem com o resultado da reapreciação, o valor a pagar será de 18 euros por cada prova classificada, acrescentou a tutela.

Em declarações aos jornalistas, Fernando Alexandre disse esta terça-feira esperar que os pagamentos sejam feitos já em agosto, recuperando-se assim a "tradição de se pagar para corrigir os exames".

O modelo apresentado na segunda-feira "responde ao compromisso de remunerar as pessoas que trabalharam", mas o ministério irá apresentar um "novo modelo de pagamento que terá uma forma similar à agora apresentada", acrescentou.

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