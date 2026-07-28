Exames. Ministro admite que aulas do secundário comecem uma semana mais tarde

O ministro da Educação admitiu esta terça-feira que os alunos do ensino secundário poderão começar o próximo ano letivo uma semana mais tarde, garantindo que o calendário dos restantes alunos se irá manter inalterado.

Na sequência dos problemas com a correção digital dos exames nacionais do ensino secundário, que levaram a criar uma época especial em setembro para os alunos prejudicados, os diretores escolares pediram um adiamento do início do ano letivo.

Em declarações aos jornalistas, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse esta terça-feira que "não faz sentido alterar o início do ano letivo" dos alunos do ensino básico (do 1.º ao 9.º anos), mas reconheceu que poderá haver mudanças no caso dos estudantes mais velhos, até para os professores poderem chegar com mais energia às escolas.

Sobre a possibilidade de adiar uma semana o arranque do ensino secundário, Fernando Alexandre lembrou que tal mudança "não prejudica as famílias, uma vez que se trata de jovens com a sua autonomia".

Além disso, acrescentou, começar uma semana mais tarde "é recuperável".