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Montenegro não liga a "piropos" da oposição e está "confiante" em Luís Neves

28 jul, 2026 - 11:45 • João Malheiro

Montenegro rejeitou comentar críticas da oposição face à forma como o Governo tem gerido o caso de Luís Neves.

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Luís Montenegro diz estar "tranquilo e confiante" quanto ao ministro da Administração Interna (MAI) e às polémicas a que tem estado associado.

À margem de uma iniciativa na Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira, esta terça-feira, o primeiro-ministro reforça também a confiança que Luís Neves continuará a ser um ministro "muitíssimo competente" e ligado às suas funções.

Montenegro rejeitou comentar críticas da oposição face à forma como o Governo tem gerido o caso de Luís Neves: "Não estou concentrado a responder a piropos da oposição. Percebo que a luta política é feita disso, mas eu tenho muito mais em que me concentrar do que estar a comentar esta ou aquela tirada".

Antes, o primeiro-ministro aproveitou para deixar uma palavra de solidariedade para com as regiões afetadas pelos incêndios e de apreço pelo trabalho dos bombeiros. Questionado se estaria a substituir o MAI, Montenegro rejeitou a pergunta e sublinhou que Luis Neves está a fazer "um trabalho notável".

"O MAI está em permanência a capitanear o esforço de coordenação de todas as entidades envolvidas", sublinhou.

Luís Neves prometeu falar "quanto antes" com a comunicação social sobre as polémicas que o envolvem, mas sem se comprometer com uma data, dizendo estar "absolutamente tranquilo".

Sobre a polémica que envolve Luís Neves, a 17 de julho, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.

No mesmo dia, a Procuradoria-geral da República (PGR) confirmou "a existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado "Operação Pacoba".

A polémica teve início no dia 10 de julho, quando o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira uma empresa anteriormente responsável por obras na PJ quando Luís Neves era diretor nacional.

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