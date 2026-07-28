PJ investiga alegado vandalismo no gabinete de Ventura na Assembleia da República

Num vídeo partilhado nas suas redes sociais, André Ventura adianta não saber se, durante o alegado ato de vandalismo, terá sido "roubado algum documento ou não". "Alguém estava à procura de alguma coisa e não se coibiu de agir dentro do próprio Parlamento", acusa o líder do Chega.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da Policia Judiciária, a PJ tomou conta da ocorrência estando destacada uma equipa da Unidade Nacional Contraterrorismo para fazer investigação no local. A informação também foi, no entretanto, confirmada à Renascença por fonte oficial do partido, que assegurou que a PJ ainda está no local, esta manhã, a proceder a diligências.

A Polícia Judiciária está, esta terça-feira, a fazer diligências no gabinete do líder do Chega na Assembleia da República, na sequência de um vídeo partilhado por André Ventura nas redes sociais onde o espaço aparece revirado.

No vídeo, que já reúne mais de quatro mil comentários numa hora, é possível ver uma cadeira caída no chão, algumas portas de armários abertas e vários documentos e jornais espalhados pelo chão.

Documentos sobre comissão parlamentar de inquérito a Luís Neves entre objetos desaparecidos

Mais tarde, e em resposta aos jornalistas, André Ventura confirmou que foram levadas "algumas coisas" do gabinete, incluindo um "lote de documentos referentes à comissão parlamentar de inquérito a Luís Neves" e "informação relacionada com o gabinete do primeiro-ministro que já tinha mais de um ano".

O primeiro lote, que incluía "documentos e uma pen", estaria "em cima de uma mesa" e "desapareceu na manhã de hoje".

Portas não estavam trancadas e zona nobre do Parlamento não tem câmaras de videovigilância

As portas não estariam trancadas. "As portas ficam, por hábito, abertas", confirma Ventura, que salienta a existência de "rondas de natureza policial" na "zona nobre" do Parlamento que, no entanto, não dispõe de câmaras de videovigilância. "É uma coisa que tem de ser melhorada", diz, embora defenda que a segurança deveria ser um dado adquirido no local em causa.

"É aqui no Parlamento que mais temos de sentir que estamos em segurança. Se documentos de natureza confidencial e política não podem estar no Parlamento onde é que podem estar?", questiona.

"É um ato de muita gravidade e que tem de ser investigado até ao limite"



"É um ato de muita gravidade e que tem de ser investigado até ao limite", adiciona o político, que acredita que o incidente se trata de "um ato de intimidação e condicionamento". "Este é um momento em que temos de garantir que os partidos podem funcionar em liberdade, que não são atacados na sua liberdade de fazer as coisas, nem condicionados nem ameaçados, seja por quem for. Não estou, com isto, a dizer que foi o A, B ou C, mas é evidente que, não só pelo que desapareceu, como pela forma que foi feito, é um ato de intimidação e um ato de condicionamento", reitera, garantindo: "Isto foi um ataque ao Chega".

Ventura confirmou, ainda, que vai pedir à Assembleia para reforçar a segurança, até porque, diz, "não é a primeira vez" que recebe "ameaças no gabinete", "algumas delas colocadas debaixo da porta" ou "na entrada".

Questionado, em São João da Madeira, pelos jornalistas, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reagiu ao sucedido, salientando que, "se houve algum ato de vandalismo", este deve, "naturalmente, ser investigado" e "os seus autores devem ser responsabilizados". "É inconcebível numa democracia madura como a portuguesa", acrescenta, pedindo para que o trabalho de investigação seja "rápido e conclusivo", para que se erradique "qualquer tentação mais extremista de ataque aos esteios do sistema democrático".

[Notícia atualizada às 11h46 de 28 de julho de 2026 para acrescentar declarações de Luís Montenegro]