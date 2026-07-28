PJ investiga alegado vandalismo no gabinete de Ventura na Assembleia da República

A Polícia Judiciária está, esta terça-feira, a fazer diligências no gabinete do líder do Chega na Assembleia da República, na sequência de um vídeo partilhado por André Ventura nas redes sociais onde o espaço aparece revirado.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da Policia Judiciária, a PJ tomou conta da ocorrência estando destacada uma equipa da Unidade Nacional Contraterrorismo para fazer investigação no local. A informação também foi, no entretanto, confirmada à Renascença por fonte oficial do partido, que assegurou que a PJ ainda está no local, esta manhã, a proceder a diligências.

Num vídeo partilhado nas suas redes sociais, André Ventura adianta não saber se, durante o alegado ato de vandalismo, terá sido "roubado algum documento ou não". "Alguém estava à procura de alguma coisa e não se coibiu de agir dentro do próprio Parlamento", acusa o líder do Chega.