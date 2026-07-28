- Noticiário das 11h
- 28 jul, 2026
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PJ investiga alegado vandalismo no gabinete de Ventura na Assembleia da República
28 jul, 2026 - 11:03 • Daniela Espírito Santo , Liliana Monteiro , Tomás Anjinho Chagas
A Polícia Judiciária está no local a fazer diligências com uma equipa da Unidade Nacional Contraterrorismo, confirma a Renascença. Líder do Chega partilhou imagens nas redes sociais onde se vêem portas de armários abertas e documentos no chão.
A Polícia Judiciária está, esta terça-feira, a fazer diligências no gabinete do líder do Chega na Assembleia da República, na sequência de um vídeo partilhado por André Ventura nas redes sociais onde o espaço aparece revirado.
Ao que a Renascença apurou junto de fonte da Policia Judiciária, a PJ tomou conta da ocorrência estando destacada uma equipa da Unidade Nacional Contraterrorismo para fazer investigação no local. A informação também foi, no entretanto, confirmada à Renascença por fonte oficial do partido, que assegurou que a PJ ainda está no local, esta manhã, a proceder a diligências.
Num vídeo partilhado nas suas redes sociais, André Ventura adianta não saber se, durante o alegado ato de vandalismo, terá sido "roubado algum documento ou não". "Alguém estava à procura de alguma coisa e não se coibiu de agir dentro do próprio Parlamento", acusa o líder do Chega.
No vídeo, que já reúne mais de quatro mil comentários numa hora, é possível ver uma cadeira caída no chão, algumas portas de armários abertas e vários documentos e jornais espalhados pelo chão.
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