Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 28 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PJ investiga alegado vandalismo no gabinete de Ventura na Assembleia da República

28 jul, 2026 - 11:03 • Daniela Espírito Santo , Liliana Monteiro , Tomás Anjinho Chagas

A Polícia Judiciária está no local a fazer diligências com uma equipa da Unidade Nacional Contraterrorismo, confirma a Renascença. Líder do Chega partilhou imagens nas redes sociais onde se vêem portas de armários abertas e documentos no chão.

A+ / A-

A Polícia Judiciária está, esta terça-feira, a fazer diligências no gabinete do líder do Chega na Assembleia da República, na sequência de um vídeo partilhado por André Ventura nas redes sociais onde o espaço aparece revirado.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da Policia Judiciária, a PJ tomou conta da ocorrência estando destacada uma equipa da Unidade Nacional Contraterrorismo para fazer investigação no local. A informação também foi, no entretanto, confirmada à Renascença por fonte oficial do partido, que assegurou que a PJ ainda está no local, esta manhã, a proceder a diligências.

Num vídeo partilhado nas suas redes sociais, André Ventura adianta não saber se, durante o alegado ato de vandalismo, terá sido "roubado algum documento ou não". "Alguém estava à procura de alguma coisa e não se coibiu de agir dentro do próprio Parlamento", acusa o líder do Chega.

No vídeo, que já reúne mais de quatro mil comentários numa hora, é possível ver uma cadeira caída no chão, algumas portas de armários abertas e vários documentos e jornais espalhados pelo chão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 28 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais