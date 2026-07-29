Carneiro mantém exigência de ouvir MAI no Parlamento, após reunião com Montenegro

(em atualização)

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, mantém que o ministro da Administração Interna, Luís Neves deve dar explicações ao Parlamento sobre os dois casos que envolvem o governante. Após a reunião que teve como o primeiro-ministro na residência oficial de São Bento, em Lisboa, o líder socialista diz que obteve de Luís Montenegro "vários esclarecimentos", mas que "não dispensam" que Neves preste esclarecimentos na Assembleia da República.

"O dever de transparência é devido aos titulares dos cargos públicos", referiu aos jornalistas o secretário-geral do PS na sede do partido no Largo do Rato, em Lisboa, após a reunião que teve com Montenegro e à mesma hora que já decorria a conferência de imprensa do ministro da Administração Interna, Luís Neves, sobre os dois casos que o envolvem.

"Manifestei a nossa divergência profunda com a AD e com os partidos que inviabilizaram que o Ministro da Administração Interna fosse ouvido na Assembleia da República no seguimento da proposta feita pela Iniciativa Liberal e, portanto, entendemos que deve ser ouvido na Assembleia da República tão breve quanto possível, por forma a que possa responder no coração da democracia a todas as perguntas", disse o líder socialista aos jornalistas.



Carneiro referiu que existe uma "preocupação democrática" com a "confiança e credibilidade" das instituições como a Polícia Judiciária (PJ), em conferência de imprensa, onde reiterou que é "contra" a instalação da comissão parlamentar de inquérito, mas considerando que a autoridade política do ministro da Administração Interna "está fragilizada".

Na reunião com Montenegro, o líder do PS terá desafiado o primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna para que façam uma "avaliação rigorosa" sobre as condições que Luís Neves tem para o exercício das funções, nunca falando na possibilidade de demissão do governante.

Questionado sobre o que faria se ainda fosse ministro da Administração Interna e nas mesmas condições, Carneiro respondeu que "dificilmente estaria numa circunstância como esta".











