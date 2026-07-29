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Carneiro mantém exigência de ouvir MAI no Parlamento, após reunião com Montenegro

29 jul, 2026 - 18:05 • Susana Madureira Martins

O líder do PS referiu que existe uma "preocupação democrática" com a "confiança e credibilidade" das instituições como a Polícia Judiciária (PJ), referiu o líder socialista em conferência de imprensa no largo do Rato, em Lisboa

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(em atualização)

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, mantém que o ministro da Administração Interna, Luís Neves deve dar explicações ao Parlamento sobre os dois casos que envolvem o governante. Após a reunião que teve como o primeiro-ministro na residência oficial de São Bento, em Lisboa, o líder socialista diz que obteve de Luís Montenegro "vários esclarecimentos", mas que "não dispensam" que Neves preste esclarecimentos na Assembleia da República.

"O dever de transparência é devido aos titulares dos cargos públicos", referiu aos jornalistas o secretário-geral do PS na sede do partido no Largo do Rato, em Lisboa, após a reunião que teve com Montenegro e à mesma hora que já decorria a conferência de imprensa do ministro da Administração Interna, Luís Neves, sobre os dois casos que o envolvem.

Carneiro referiu que existe uma "preocupação democrática" com a "confiança e credibilidade" das instituições como a Polícia Judiciária (PJ), em conferência de imprensa, onde reiterou que é "contra" a instalação da comissão parlamentar de inquérito, mas considerando que a autoridade política do ministro da Administração Interna "está fragilizada".

Na reunião com Montenegro, o líder do PS terá desafiado o primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna para que façam uma "avaliação rigorosa" sobre as condições que Luís Neves tem para o exercício das funções, nunca falando na possibilidade de demissão do governante.

Questionado sobre o que faria se ainda fosse ministro da Administração Interna e nas mesmas condições, Carneiro respondeu que "dificilmente estaria numa circunstância como esta".




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