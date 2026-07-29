IL considera Luís Neves sem autoridade e sem confiança para continuar no Governo

A presidente da Iniciativa Liberal considerou esta quarta-feira que Luís Neves está sem condições de confiança política e sem autoridade para desempenhar as funções de ministro da Administração Interna e vai comunicar isso mesmo ao Presidente da República.

Esta posição foi transmitida por Mariana Leitão em declarações aos jornalistas, no parlamento, pouco depois da conferência de imprensa do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

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A líder liberal classificou como "surreal" o teor dessa conferência de imprensa e disse ter chegado à conclusão que o ministro não tem condições políticas para se manter em funções no Governo.

"Não tem sequer adequação para o cargo que ocupa, não tem autoridade, não tem confiança e não tem responsabilidade necessária para ocupar o cargo que ocupa. A situação é grave e, por isso mesmo, a IL já na terça-feira tinha solicitado uma audiência ao Presidente da República. Uma audiência que, obviamente, se torna cada vez mais urgente, porque está em causa o bom nome e o bom funcionamento das instituições", sustentou.

Na conferência de imprensa, Luís Neves falou sobre a contratação de um empreiteiro, da Construbarcelos, que trabalhou para a PJ, quando era diretor nacional, para fazer obras numa sua propriedade familiar em Odemira, mas também sobre o aparecimento de um atrelado com bidões de químicos utilizados no fabrico de droga nas instalações desse mesmo empreiteiro e, ainda, sobre as falhas na entrega das declarações de rendimentos ao Tribunal Constitucional.

Porém, na perspetiva de Mariana Leitão, assiste-se a "um Governo e o partido que o suporta, o PSD, completamente alheados da realidade".

"Por isso, mais do que nunca, pretendemos falar sobre esta matéria com o senhor Presidente da República", acentuou.