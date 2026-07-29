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- 29 jul, 2026
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Luís Neves fala ao país às 18h00. Uma hora antes, Montenegro e Carneiro reúnem em São Bento
29 jul, 2026 - 12:30 • Susana Madureira Martins , Liliana Monteiro , João Malheiro
Reunião entre primeiro-ministro e líder socialista decorre às 17h00, confirmou fonte socialista à Renascença.
O ministro da Administração Interna vai falar sobre a polémica em que está envolvido às 18h00 desta quarta-feira, refere comunicado oficial do Governo enviado à Renascença.
Antes, o primeiro-ministro e o secretário-geral do PS reúnem à tarde em São Bento, pelas 17h00, sobre as polémicas em torno do ministro da Administração Interna, segundo confirmou fonte socialista à Renascença.
Esta reunião, que decorrerá na residência oficial do primeiro-ministro, foi pedida pelo líder do PS, José Luís Carneiro, que disse, na terça-feira, querer ouvir de Luís Montenegro "esclarecimentos sobre todos os factos" a envolver o ministro da Administração Interna, Luís Neves.
Sobre a polémica que envolve Luís Neves, a 17 de julho, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.
No mesmo dia, a Procuradoria-geral da República (PGR) confirmou "a existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado "Operação Pacoba".
A polémica teve início no dia 10 de julho, quando o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira uma empresa anteriormente responsável por obras na PJ quando Luís Neves era diretor nacional.
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